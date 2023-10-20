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Квартиры в Kamaju seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 7 комнат с парковкой, с Furnace heating, с Construction Precast в Камаяй, Литва
Квартира 7 комнат с парковкой, с Furnace heating, с Construction Precast
Камаяй, Литва
Комнаты 7
Площадь 148 м²
Этаж 2/2
CITY CENTREL ( ROKIC RAJ, ) ПРОДАЖА 148 КВ.М. ПАТАЛЬП ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ КОМЕРСИИ, ДЛЯ ПОЙЛЬЗИЯ С…
€12,000

Параметры недвижимости в Kamaju seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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