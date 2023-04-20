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Купить недвижимость в Kamaju seniunija, Литва

Камаяй
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2 объекта найдено
Домв Azubaliai, Литва
Дом
Azubaliai, Литва
117 м² Количество этажей 2
€ 29,900
Район Рокинг, расположенный в деревне викторины, продается в красивой и уютной усадьбе, где …
Домв Камаяй, Литва
Дом
Камаяй, Литва
119 м² Количество этажей 2
€ 22,500
Два соседних участка недвижимости продаются в центре города Камадж, в них есть здания - жилы…

Параметры недвижимости в Kamaju seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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