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Купить недвижимость в Камаяй, Литва

1 объект найдено
Домв Камаяй, Литва
Дом
Камаяй, Литва
119 м² Количество этажей 2
€ 22,500
Два соседних участка недвижимости продаются в центре города Камадж, в них есть здания - жилы…
Realting.com
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