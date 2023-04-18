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Купить дом в Kalveliu seniunija, Литва

Шумскас
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2 объекта найдено
Домв Geibuliai, Литва
Дом
Geibuliai, Литва
113 м² Количество этажей 2
€ 292,000
В особенно красивом месте, в окружении заповедника, мы продаем 4-комнатный коттедж площадью …
Домв Шумскас, Литва
Дом
Шумскас, Литва
190 м² Количество этажей 2
€ 129,000
Отремонтированный дом с просторным участком для продажи в городе Шумск. ПРЕИМУЩЕСТВА • Прос…

Параметры недвижимости в Kalveliu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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