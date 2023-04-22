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Квартиры в Kalveliu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Saduniskes, Литва
Квартира 3 комнаты
Saduniskes, Литва
3 Количество комнат 65 м² 2/5 Этаж
€ 120,000

Параметры недвижимости в Kalveliu seniunija, Литва

недорогая
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