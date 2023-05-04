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Квартиры в Kalvarijos seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Smalninkai, Литва
Квартира 2 комнаты
Smalninkai, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
€ 30,000

Параметры недвижимости в Kalvarijos seniunija, Литва

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