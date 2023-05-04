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Жильё в Kalvarijos seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом в Калвария, Литва
Дом
Калвария, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
€ 13,000
Квартира 2 комнаты в Smalninkai, Литва
Квартира 2 комнаты
Smalninkai, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
€ 30,000
Дом в Калвария, Литва
Дом
Калвария, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
€ 12,900

Параметры недвижимости в Kalvarijos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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