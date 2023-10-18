ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Литва
Калвария
Квартиры
Квартиры в Калвария, Литва
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом с гаражом
Jonusai, Литва
165 м²
2
Рядом с Клайпедой, в поселении Йонуш, ВЫБРАН ПУТИК ДОМ, 165,33 кв.м _______________________…
€275,257
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
3
72 м²
1/2
Просторная и современно отремонтированная 2-3-комнатная квартира с закрытым внутренним дворо…
€148,138
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с газовым отоплением
Неменчине, Литва
2
31 м²
1/3
Продаются лофты в новом, современном проекте в Nemenčiai, Wall g. 4. Лист продается с частич…
€44,796
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой
Панявежис, Литва
140 м²
2
ДОМ ДЛЯ ПАНЕВА Р. ОТЛИЧНОСТЬ К. !!! ---------------------------------- Чекенава старая. Да…
€27,025
Рекомендовать
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
100 м²
2
€277,890
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
3
84 м²
6/7
ОТБОР удобных БУТАС в тихой и исключительно удобной части „MEY TRICAMP, рядом с парком Туску…
€198,185
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с With furniture
Вильнюс, Литва
2
64 м²
9/9
ПРОДАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНО, ERDVUS С ПАРКОВКОЙ 2 K. БУСТ НА ПОЧТЕ, С НЕБОЛЬШИМИ КОММУНАЛЬНЫМИ НАЛОГА…
€129,383
Рекомендовать
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Lapurvis, Литва
31 м²
1
ДОМ МЭА СОДО ДЛЯ СОДЫ ГЛАВНАЯ ПРЕИМУЩЕСТВО: - Сад расположен на берегу пруда Блэкпул, Таура…
€24,616
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
3
61 м²
4/5
3 КОМНАТЫ КУПИТЬ, В ГРИГИОЗНОМ! * ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ, ОБЪЯСНЕНИЕ ПАТОГУСА БУТО; * BUTE - БАЛКОН…
€93,339
Рекомендовать
Квартира 8 комнат с центральным отоплением, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock
Каунас, Литва
8
299 м²
5/5
Продается ул. Гертруда г. 3 непокрытых 300 кв. М. м. м. кирпичный дом чердак. Из проданных м…
€250,625
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Укмерге, Литва
2
49 м²
4/5
2 комнаты купили GAMEDO G. ------------------------------------------------ - Функциональное…
€45,042
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Каунас, Литва
95 м²
1
КОМНАТА РАМИИ СТРАНЫ МИРА! СОВМЕСТНЫЙ ДОМ ДЛЯ ВАШЕЙ СВОБОДЫ! Игра в мини-музыкальном образе,…
€37,242
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL