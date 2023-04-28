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Дома в Калварийское самоуправление, Литва

Калвария
2
5 объектов найдено
Дом в Калвария, Литва
Дом
Калвария, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 13,000
Это место подойдет тем, кто любит быть окруженным природой, на свежем воздухе, в поисках тиш…
Дом в Pelucmurgiai, Литва
Дом
Pelucmurgiai, Литва
1 545 м² Количество этажей 2
€ 749,000
Дом в Pelucmurgiai, Литва
Дом
Pelucmurgiai, Литва
1 545 м² Количество этажей 2
€ 749,000
Дом в Budvieciai, Литва
Дом
Budvieciai, Литва
67 м² Количество этажей 1
€ 14,800
Дом в Калвария, Литва
Дом
Калвария, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 12,900
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Параметры недвижимости в Калварийское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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