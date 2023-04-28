Квартира 2 комнаты Smalninkai, Литва 2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж

€ 30,000

ПРОДАНО ИЛИ ОБМЕН 2-КОМНАТАМИ С G. 27, В КАЛЬВАРИИ, В 1 КАМБАРЕ С ОБЪЕКТАМИ. Квартира аккура…