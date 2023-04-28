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Квартиры в Калварийское самоуправление, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Smalninkai, Литва
Квартира 2 комнаты
Smalninkai, Литва
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 30,000
ПРОДАНО ИЛИ ОБМЕН 2-КОМНАТАМИ С G. 27, В КАЛЬВАРИИ, В 1 КАМБАРЕ С ОБЪЕКТАМИ. Квартира аккура…

Параметры недвижимости в Калварийское самоуправление, Литва

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