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Жильё в Калварийское самоуправление, Литва

Калвария
2
6 объектов найдено
Дом в Калвария, Литва
Дом
Калвария, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 13,000
Это место подойдет тем, кто любит быть окруженным природой, на свежем воздухе, в поисках тиш…
Квартира 2 комнаты в Smalninkai, Литва
Квартира 2 комнаты
Smalninkai, Литва
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 30,000
ПРОДАНО ИЛИ ОБМЕН 2-КОМНАТАМИ С G. 27, В КАЛЬВАРИИ, В 1 КАМБАРЕ С ОБЪЕКТАМИ. Квартира аккура…
Дом в Pelucmurgiai, Литва
Дом
Pelucmurgiai, Литва
1 545 м² Количество этажей 2
€ 749,000
Дом в Pelucmurgiai, Литва
Дом
Pelucmurgiai, Литва
1 545 м² Количество этажей 2
€ 749,000
Дом в Budvieciai, Литва
Дом
Budvieciai, Литва
67 м² Количество этажей 1
€ 14,800
Дом в Калвария, Литва
Дом
Калвария, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 12,900
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Параметры недвижимости в Калварийское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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