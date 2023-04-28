Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Таурагский уезд
Шилальский район
Жильё в Кальтиненайское староство, Литва
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
Вильнюс, Литва
22 м²
Количество этажей 1
€ 29,950
Бунгало на продажу с 14,5 утра участок недвижимости. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Расположение: Виль…
Дом
Pamarliskiai, Литва
142 м²
Количество этажей 1
€ 149,000
УКАЗАННЫЙ НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ НОВЫЙ СУЩЕСТВЕННЫЙ ДОМ В КОРОБКЕ ДОМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
85 м²
7/9 Этаж
€ 191,000
На пресс-стрит в быстро развивающейся части сверхлегочного квартала появился современный и с…
Дом
Вильнюс, Литва
228 м²
Количество этажей 2
€ 749,000
Дом
Ivoniskes, Литва
110 м²
Количество этажей 1
€ 165,000
Качественный и современный класс A +, 110 кв.м., дуплекс с частичной отделкой, с 5,5 участк…
Дом
Sakalai, Литва
169 м²
Количество этажей 2
€ 139,000
ДОМ АЛЕКСОТ!!! ------------------------------------------------ ПРЕИМУЩЕСТВО: - 7 акров у…
Дом
Ceikiske, Литва
105 м²
Количество этажей 1
€ 60,000
SODYBA ПРИХОДИТ. 2, ОБЛАСТЬ ПРИЗЫВА. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Усадьба находится в 4,5 км от цент…
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м²
Количество этажей 1
€ 27,000
Живой дом в городе Стартиес-ЧЛЕН - SEDOS G. 2 С СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. ( Возможн…
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
81 м²
1/5 Этаж
€ 84,999
4 КОМНАТЫ КУПИТЬ, 80,57 КВ.М, ДЕРЕВЯН В ПОГОВОРЕ, С БАЛКОНОМ И ВИДДОМ НА ВАШУ КИЕМ-ПАРТУ!!! …
Дом
Aukstelkai, Литва
393 м²
Количество этажей 2
€ 39,000
ВЫБОР ВНИМАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА. ПРОДАНО НАЗАД НА ПОПУЛЯРНОЙ СРЕДСТВА! В ЭТОМ ГОДУ УЖЕ ЗАВ…
Квартира 2 комнаты
Пренай, Литва
2 Количество комнат
47 м²
3/5 Этаж
€ 99,000
!!! Новые квартиры с полной установкой !!! ____________________ Вы когда-нибудь мечтали жить…
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат
35 м²
1/4 Этаж
€ 117,000
Продается новая строительная квартира с террасой! Продается новая строительная квартира в Н…
Параметры недвижимости в Кальтиненайское староство, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты