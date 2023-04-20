Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Каунасский уезд
Расейнский район
Kalnujai
Купить недвижимость в Kalnujai, Литва
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Панявежис, Литва
1 Количество комнат
32 м²
1/5 Этаж
€ 34,414
ПРОДАНО В ОДНОЙ КОМНАТЕ, В ПЕРВОМ ДОМЕ ВЫСОКО, КНИГА Г., КАНЕВЗ. ЭТО МЕСЯЦ КАНАЛОВ, ЧТОБЫ ЛЮ…
Дом
Гаргждай, Литва
243 м²
Количество этажей 2
€ 375,000
ВНИМАНИЕ ИХ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ В ВАШЕМ ДОМАШНЕМ КИМЕ - РЕТА ВОЗМОЖНОСТЬ: Предложение дл…
Дом
Smailiai, Литва
260 м²
Количество этажей 2
€ 495,000
Если вы полны решимости и стремитесь к переменам, это предложение - просто TAU ! www.saules…
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1 Количество комнат
34 м²
3/5 Этаж
€ 26,000
Квартира 2 комнаты
Usenai, Литва
2 Количество комнат
43 м²
2/2 Этаж
€ 12,500
ПРОДАНО 2 НОМЕРА БЫЛИ В ГОРЯЧЕ, NEMUN G. 6 Продается аккуратная 2 комнатная квартира в Усени…
Дом
Jonusai, Литва
165 м²
Количество этажей 2
€ 275,000
Рядом с Клайпедой, в поселении Йонуш, ВЫБРАН ПУТИК ДОМ, 165,33 кв.м _______________________…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
46 м²
2/5 Этаж
€ 164,990
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ОЗО ПАРК! ___________________________________…
Дом
Butenai, Литва
96 м²
Количество этажей 1
€ 35,000
Уникальный двухконечный трансплантат для продажи в Бутене. В районе Анвара. Деревянный, два …
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
82 м²
2/3 Этаж
€ 159,999
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
127 м²
2/3 Этаж
€ 459,000
GREEN – ONE OF THE GERMANY COUNCIL, LOWS TO LOVE A LIFE IN CENTRE AND DISCOUNT CUPINA NATURA…
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
3 Количество комнат
77 м²
2/3 Этаж
€ 129,900
ПРОДАНО ОЧЕНЬ ПРОЦЕДУРА, СЕБЯ И СВЕТ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ВЫСОКОЙ ОРГЕСТИГАЦИИ, БУТАС НА ВЕСЕ…
Квартира 3 комнаты
Панявежис, Литва
3 Количество комнат
65 м²
3/5 Этаж
€ 81,700
ERDVUS 3 комнаты купить !!! ---------------------------------- Удобно расположенный в городе…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты