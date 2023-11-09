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Жильё в Кайшядорис, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Кайшядорис, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Кайшядорис, Литва
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
ДОМ В СОВЕТСКОМ ГОРОДЕ. ДОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ГДЕ ДОБЛЕСТНЫЙ РАМИ. --------------------------------…
€112,000
Realting.com
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