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Дома с бассейном в Кайшядорский район, Литва

1 объект найдено
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
214 м² Количество этажей 2
€ 140,000
Живой дом с 25-ти аровым участком земли в городе девушка бежит, некоторые. ЭТО ВНИМАНИЕ ВАРИ…

Параметры недвижимости в Кайшядорский район, Литва

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