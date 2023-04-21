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Дома в Кайшядорский район, Литва

13 объектов найдено
Дом в Kalviai, Литва
Дом
Kalviai, Литва
441 м² Количество этажей 4
€ 189,000
7.42 ha homestead-poille complex with 440 sqm is for sale. residential house, own pond and t…
Дом в Vilkiskes, Литва
Дом
Vilkiskes, Литва
85 м² Количество этажей 1
€ 115,000
Дом в Gudiena, Литва
Дом
Gudiena, Литва
82 м² Количество этажей 1
€ 59,000
House for sale in Kaišiador, Vytauto Greater g. 48. The house has all urban communications (…
Дом в Antakalnis, Литва
Дом
Antakalnis, Литва
86 м² Количество этажей 1
€ 59,000
Дом в Kubiliai, Литва
Дом
Kubiliai, Литва
92 м² Количество этажей 1
€ 22,000
До живописного и рыбного озера Габио 450 метров. В продаже в холдинге - 1/2 кирпичного дома…
Дом в Vindziuliskes, Литва
Дом
Vindziuliskes, Литва
68 м² Количество этажей 1
€ 23,000
ВЫ МОЖЕТЕ СОДИБА В РИМЕ СПИСКА ИЗОБРАЖЕНИЯ. ( GALSED K. ) ВЫПУСК КИМА РЕЛИФ дает ВОЗМОЖНОЕ И…
Дом в Stoniava, Литва
Дом
Stoniava, Литва
53 м² Количество этажей 1
€ 44,900
MEA HOUSE ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ПОЙЛЬЗИИ В РАМИО РАСПОЛОЖЕНИИ! ДЛЯ ЧАСТИ ЦЕННОСТЕЙ И ВЫБРАННЫХ О СОЗ…
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
152 м² Количество этажей 2
€ 143,000
ДОМ В ЧЕЛОВЕКЕ, НЕКОТОРЫЕ. ДОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ГДЕ ЦЕННАЯ ОЗУ. -------------------------------- Я…
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
73 м² Количество этажей 1
€ 25,000
Усадьба для спокойного отдыха или постоянной жизни ближе к природе продается между башнями В…
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
214 м² Количество этажей 2
€ 140,000
Живой дом с 25-ти аровым участком земли в городе девушка бежит, некоторые. ЭТО ВНИМАНИЕ ВАРИ…
Дом в Karveliskes, Литва
Дом
Karveliskes, Литва
148 м² Количество этажей 1
€ 196,000
В СЕЛЬЕ СУРНИТОРОВ - В КАЛЬВАХ, ПРОДАННЫХ В ДОМЕ ОДНОГО ВЫСОКОГО С СУТВАРКИТОМ И НАСЛЕДОВАНИ…
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
164 м² Количество этажей 2
€ 98,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ СЫРЬЕ СРЕДЫ СТРАНЫ СИЛЬНОЙ СИЛЫ, ЦЕНТР ГОРОДА, ГДЕ ВСЕ …
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
82 м² Количество этажей 1
€ 120,000
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Параметры недвижимости в Кайшядорский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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