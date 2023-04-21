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Квартиры в Кайшядорский район, Литва

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Budiskes, Литва
Квартира 1 комната
Budiskes, Литва
1 Количество комнат 30 м² 5/5 Этаж
€ 43,000
Квартира 3 комнаты в Budiskes, Литва
Квартира 3 комнаты
Budiskes, Литва
3 Количество комнат 74 м² 1/3 Этаж
€ 143,000
74,20 кв.м. 3 кмбр. Квартира Парко г., Хаммотс, Каунас ОПИСАНИЕ БУТО: . Площадь – 7…
Квартира 4 комнаты в Budiskes, Литва
Квартира 4 комнаты
Budiskes, Литва
4 Количество комнат 77 м² 3/3 Этаж
€ 85,000
В СТРАТЕГИСЛОВАННОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ - В ДЕВУШКЕ, 4 КОМНАТЫ ДЛЯ СОДА ГАТВ ! ПРЕИМУЩЕСТВО:…

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