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Литва
Каунасский уезд
Кайшядорский район
Жильё в Кайшядорский район, Литва
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16 объектов найдено
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Дом
Kalviai, Литва
441 м²
Количество этажей 4
€ 189,000
7.42 ha homestead-poille complex with 440 sqm is for sale. residential house, own pond and t…
Дом
Vilkiskes, Литва
85 м²
Количество этажей 1
€ 115,000
Дом
Gudiena, Литва
82 м²
Количество этажей 1
€ 59,000
House for sale in Kaišiador, Vytauto Greater g. 48. The house has all urban communications (…
Дом
Antakalnis, Литва
86 м²
Количество этажей 1
€ 59,000
Квартира 1 комната
Budiskes, Литва
1 Количество комнат
30 м²
5/5 Этаж
€ 43,000
Дом
Kubiliai, Литва
92 м²
Количество этажей 1
€ 22,000
До живописного и рыбного озера Габио 450 метров. В продаже в холдинге - 1/2 кирпичного дома…
Дом
Vindziuliskes, Литва
68 м²
Количество этажей 1
€ 23,000
ВЫ МОЖЕТЕ СОДИБА В РИМЕ СПИСКА ИЗОБРАЖЕНИЯ. ( GALSED K. ) ВЫПУСК КИМА РЕЛИФ дает ВОЗМОЖНОЕ И…
Дом
Stoniava, Литва
53 м²
Количество этажей 1
€ 44,900
MEA HOUSE ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ПОЙЛЬЗИИ В РАМИО РАСПОЛОЖЕНИИ! ДЛЯ ЧАСТИ ЦЕННОСТЕЙ И ВЫБРАННЫХ О СОЗ…
Квартира 3 комнаты
Budiskes, Литва
3 Количество комнат
74 м²
1/3 Этаж
€ 143,000
74,20 кв.м. 3 кмбр. Квартира Парко г., Хаммотс, Каунас ОПИСАНИЕ БУТО: . Площадь – 7…
Дом
Budiskes, Литва
152 м²
Количество этажей 2
€ 143,000
ДОМ В ЧЕЛОВЕКЕ, НЕКОТОРЫЕ. ДОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ГДЕ ЦЕННАЯ ОЗУ. -------------------------------- Я…
Квартира 4 комнаты
Budiskes, Литва
4 Количество комнат
77 м²
3/3 Этаж
€ 85,000
В СТРАТЕГИСЛОВАННОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ - В ДЕВУШКЕ, 4 КОМНАТЫ ДЛЯ СОДА ГАТВ ! ПРЕИМУЩЕСТВО:…
Дом
Budiskes, Литва
73 м²
Количество этажей 1
€ 25,000
Усадьба для спокойного отдыха или постоянной жизни ближе к природе продается между башнями В…
Дом
Budiskes, Литва
214 м²
Количество этажей 2
€ 140,000
Живой дом с 25-ти аровым участком земли в городе девушка бежит, некоторые. ЭТО ВНИМАНИЕ ВАРИ…
Дом
Karveliskes, Литва
148 м²
Количество этажей 1
€ 196,000
В СЕЛЬЕ СУРНИТОРОВ - В КАЛЬВАХ, ПРОДАННЫХ В ДОМЕ ОДНОГО ВЫСОКОГО С СУТВАРКИТОМ И НАСЛЕДОВАНИ…
Дом
Budiskes, Литва
164 м²
Количество этажей 2
€ 98,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ СЫРЬЕ СРЕДЫ СТРАНЫ СИЛЬНОЙ СИЛЫ, ЦЕНТР ГОРОДА, ГДЕ ВСЕ …
Дом
Budiskes, Литва
82 м²
Количество этажей 1
€ 120,000
МУЗИНУРАЦИЯ ВАШЕГО ГИПЦ РЕАЛИЗАЦИЯ! …………………………………. Дом в уведомлении только визуализируется …
Параметры недвижимости в Кайшядорский район, Литва
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