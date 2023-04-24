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Жильё в Kaisiadoriu apylinkes seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Vilkiskes, Литва
Дом
Vilkiskes, Литва
85 м² Количество этажей 1
€ 115,000
Дом в Gudiena, Литва
Дом
Gudiena, Литва
82 м² Количество этажей 1
€ 59,000
House for sale in Kaišiador, Vytauto Greater g. 48. The house has all urban communications (…

Параметры недвижимости в Kaisiadoriu apylinkes seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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