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Купить дом в Kairiu seniunija, Литва

Кайряй
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1 объект найдено
Домв Кайряй, Литва
Дом
Кайряй, Литва
107 м² Количество этажей 3
€ 58,000
107 кВ ОТНОСИТСЯ К. М. Бутас в доме с 25,6 РАЗДЕЛОМ. ГЛАВНАЯ ОПИСАНИЕ: - Общая площадь – 10…

Параметры недвижимости в Kairiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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