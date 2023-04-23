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Жильё в Качергине, Литва

1 объект найдено
Дом в Качергине, Литва
Дом
Качергине, Литва
155 м² Количество этажей 2
€ 432,000
Продается новый коттедж A + + в живописном месте, в оазисе спокойствия, Неманас виден через …
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