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Купить дом в Jure, Литва

2 объекта найдено
Домв Papilvis, Литва
Дом
Papilvis, Литва
57 м² Количество этажей 1
€ 64,900
Ищете садовый домик, где было бы уютно и комфортно, и вы были бы окружены природой? Хотели б…
Домв Mazosios Zariskes, Литва
Дом
Mazosios Zariskes, Литва
97 м² Количество этажей 1
€ 140,000
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