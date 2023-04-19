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Купить дом в Jurbarku seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Jurbarkai, Литва
Дом
Jurbarkai, Литва
224 м² Количество этажей 2
€ 250,000
Дом ERDVUS в JURBARK с КАЧЕСТВЕННЫМИ СТИЛЯМИ В КАЧЕСТВЕ. ПОСМОТРЕЛИ, APTVERTA И ПРИМЕНИМОЕ Т…

Параметры недвижимости в Jurbarku seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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