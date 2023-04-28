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Жильё в Юрбаркский район, Литва

Юрбаркас
4
Erzvilkas
2
Veliuona
1
Раудоне
1
Смалининкай
1
16 объектов найдено
Дом в Misiunai, Литва
Дом
Misiunai, Литва
130 м² Количество этажей 1
€ 69,000
Дом в Jurbarkai, Литва
Дом
Jurbarkai, Литва
224 м² Количество этажей 2
€ 250,000
Дом ERDVUS в JURBARK с КАЧЕСТВЕННЫМИ СТИЛЯМИ В КАЧЕСТВЕ. ПОСМОТРЕЛИ, APTVERTA И ПРИМЕНИМОЕ Т…
Дом в Minelgai, Литва
Дом
Minelgai, Литва
204 м² Количество этажей 2
€ 55,000
Дом в Юрбаркас, Литва
Дом
Юрбаркас, Литва
381 м² Количество этажей 2
€ 79,000
Дом в Jurbarkai, Литва
Дом
Jurbarkai, Литва
224 м² Количество этажей 2
€ 250,000
Дом ERDVUS в JURBARK с КАЧЕСТВЕННЫМИ СТИЛЯМИ В КАЧЕСТВЕ. ПОСМОТРЕЛИ, APTVERTA И ПРИМЕНИМОЕ Т…
Дом в Erzvilkas, Литва
Дом
Erzvilkas, Литва
53 м² Количество этажей 1
€ 15,000
ЧАСТЬ ДОМА ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ЭРИИ - КВАРТИРА 3 КОМНАТЫ!! --------------------------------…
Дом в Юрбаркас, Литва
Дом
Юрбаркас, Литва
348 м² Количество этажей 2
€ 99,000
Дом ЭРДВУС НЕ УКАЗАН ЦЕНТРУ ГОРОДА ЮРБАРК И ЧЛЕНУ ДОМ С 28.20 ДОМАШНИЙ РАЗДЕЛ АРИР ДОМ ПРИМЕ…
Дом в Klausuciai, Литва
Дом
Klausuciai, Литва
194 м² Количество этажей 2
€ 79,000
В течение столетия недавние спрашивающие продают упорядоченную эксклюзивную усадьбу выщелачи…
Дом в Erzvilkas, Литва
Дом
Erzvilkas, Литва
141 м² Количество этажей 2
€ 18,000
В WREA JURBARK, ERIA IN CITY, ИСТОЧНИК В ИСТОЧНИКЕ 1 ВЫСОКИЙ С ДОМОМ MANSARDA !! ---------…
Дом в Pupkaimis, Литва
Дом
Pupkaimis, Литва
81 м² Количество этажей 1
€ 37,000
ПРОДАНО ВЫСОКОМУ ВЫСОКОМУ С МАНАРДОЙ СОДИ, СУПКАЙМ НЕКОТОРЫЙ, ЖУРБАРК РАЙ. С 71A СКЛИПУ!! …
Дом в Юрбаркас, Литва
Дом
Юрбаркас, Литва
165 м² Количество этажей 2
€ 90,000
ДОМ ДЛЯ ЖУРБАРКА!!! Дом кирпич, отопление на твердом топливе. На первом этаже туалет и ванна…
Дом в Juodaiciai, Литва
Дом
Juodaiciai, Литва
67 м² Количество этажей 1
€ 8,500
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ХУРС РУСА Р. ПРОДАЕТСЯ.,.ЧЕРНЫЙ К., ШКОЛА Г. Возможна смена аккуратного кирпич…
Дом в Юрбаркас, Литва
Дом
Юрбаркас, Литва
292 м² Количество этажей 2
€ 72,000
ХУРСЫ, ОШИБКИ И ДОМ НЕДВИЖИМОСТИ В ЮРБАРКЕ. ХОРОШИЙ РАЙОН, ТВЕРДЫЙ НЕКОТОРЫЙ, ПАТОГУСНАЯ КОН…
Квартира 2 комнаты в Veliuona, Литва
Квартира 2 комнаты
Veliuona, Литва
2 Количество комнат 74 м² 2/2 Этаж
€ 18,000
ПОКУПКА В ИСТОЧНОМ ЦЕНТРЕ, ПАТОГИО -------------------------------------------------- ------…
Дом в Pavidaujys, Литва
Дом
Pavidaujys, Литва
70 м² Количество этажей 1
€ 30,000
НЕ ИМЕЙТЕ МОННОГО ДОМА С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОКОМ!!! ----------------------------------…
Дом в Vidkiemis, Литва
Дом
Vidkiemis, Литва
52 м² Количество этажей 2
€ 10,000

Параметры недвижимости в Юрбаркский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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