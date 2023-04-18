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Купить недвижимость в Юрбаркас, Литва

4 объекта найдено
Домв Юрбаркас, Литва
Дом
Юрбаркас, Литва
348 м² Количество этажей 2
€ 99,000
Дом ЭРДВУС НЕ УКАЗАН ЦЕНТРУ ГОРОДА ЮРБАРК И ЧЛЕНУ ДОМ С 28.20 ДОМАШНИЙ РАЗДЕЛ АРИР ДОМ ПРИМЕ…
Домв Юрбаркас, Литва
Дом
Юрбаркас, Литва
381 м² Количество этажей 2
€ 85,000
Домв Юрбаркас, Литва
Дом
Юрбаркас, Литва
165 м² Количество этажей 2
€ 90,000
ДОМ ДЛЯ ЖУРБАРКА!!! Дом кирпич, отопление на твердом топливе. На первом этаже туалет и ванна…
Домв Юрбаркас, Литва
Дом
Юрбаркас, Литва
292 м² Количество этажей 2
€ 72,000
HOURCES, ERDMS AND PROPERTY HOUSE IN JURBARK. GOOD RAJON, SOLID SOME, PATOGUS PRIVACY AND QU…
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