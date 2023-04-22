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Дома в Juodsiliai Eldership, Литва

4 объекта найдено
Дом в Roda, Литва
Дом
Roda, Литва
34 м² Количество этажей 1
€ 35,000
Дом в Dusinenai, Литва
Дом
Dusinenai, Литва
55 м² Количество этажей 1
€ 129,900
Дом в Baraskos, Литва
Дом
Baraskos, Литва
128 м² Количество этажей 2
€ 157,500
127 кВ ОТНОСИТСЯ К ЖИВОТНОЙ ЖИЗНИ В ЖИВОТНОМ. M Живой дом с сетью 14.31 ARA HOME MANAGEMENT …
Дом в Baraskos, Литва
Дом
Baraskos, Литва
95 м² Количество этажей 1
€ 59,000
В тихом месте, в окружении природы, продается часть деревянного дома с земельным участком. О…

Параметры недвижимости в Juodsiliai Eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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