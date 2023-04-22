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Квартиры в Juodsiliai Eldership, Литва

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Dusinenai, Литва
Квартира 3 комнаты
Dusinenai, Литва
3 Количество комнат 58 м² 14/16 Этаж
€ 207,000
Квартира 3 комнаты в Dusinenai, Литва
Квартира 3 комнаты
Dusinenai, Литва
3 Количество комнат 58 м² 14/16 Этаж
€ 207,000
ПРОДАНО ВАМ И ТЕПЛО, СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ, КУПИТЬ ВИРСУЛЬСКИЙ, Horizon проект"…
Квартира 2 комнаты в Roda, Литва
Квартира 2 комнаты
Roda, Литва
2 Количество комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 59,000
ПРОЦЕДУРА 2-КОМНАТЫ БЫЛИ В КАЛЬВАНТЕ, УИЛЬОН ПУТИ ! РАСИОНАЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ, ПОКУПАЕ ТЕПЛО И…
Квартира 3 комнаты в Roda, Литва
Квартира 3 комнаты
Roda, Литва
3 Количество комнат 69 м² 1/5 Этаж
€ 105,000
3k for sale, 68.91 sq.m apartment in Vilnius, in the Valchibs Great local location surrounde…

Параметры недвижимости в Juodsiliai Eldership, Литва

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