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Жильё в Juodsiliai Eldership, Литва

8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Dusinenai, Литва
Квартира 3 комнаты
Dusinenai, Литва
3 Количество комнат 58 м² 14/16 Этаж
€ 207,000
Дом в Roda, Литва
Дом
Roda, Литва
34 м² Количество этажей 1
€ 35,000
Дом в Dusinenai, Литва
Дом
Dusinenai, Литва
55 м² Количество этажей 1
€ 129,900
Квартира 3 комнаты в Dusinenai, Литва
Квартира 3 комнаты
Dusinenai, Литва
3 Количество комнат 58 м² 14/16 Этаж
€ 207,000
ПРОДАНО ВАМ И ТЕПЛО, СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ, КУПИТЬ ВИРСУЛЬСКИЙ, Horizon проект"…
Квартира 2 комнаты в Roda, Литва
Квартира 2 комнаты
Roda, Литва
2 Количество комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 59,000
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Дом в Baraskos, Литва
Дом
Baraskos, Литва
128 м² Количество этажей 2
€ 157,500
127 кВ ОТНОСИТСЯ К ЖИВОТНОЙ ЖИЗНИ В ЖИВОТНОМ. M Живой дом с сетью 14.31 ARA HOME MANAGEMENT …
Дом в Baraskos, Литва
Дом
Baraskos, Литва
95 м² Количество этажей 1
€ 59,000
В тихом месте, в окружении природы, продается часть деревянного дома с земельным участком. О…
Квартира 3 комнаты в Roda, Литва
Квартира 3 комнаты
Roda, Литва
3 Количество комнат 69 м² 1/5 Этаж
€ 105,000
3k for sale, 68.91 sq.m apartment in Vilnius, in the Valchibs Great local location surrounde…

Параметры недвижимости в Juodsiliai Eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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