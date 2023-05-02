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Жильё в Juodaiciu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Misiunai, Литва
Дом
Misiunai, Литва
130 м² Количество этажей 1
€ 69,000
МЫ УЖЕ В ГОРОДЕ РАМИЕТИ, ДОМ С 47 АРРИСОМ СОХРАНИТЕ ЗЕМЛЮ. Стакия, город в муниципалитете ра…
Дом в Juodaiciai, Литва
Дом
Juodaiciai, Литва
67 м² Количество этажей 1
€ 8,500
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ХУРС РУСА Р. ПРОДАЕТСЯ.,.ЧЕРНЫЙ К., ШКОЛА Г. Возможна смена аккуратного кирпич…

Параметры недвижимости в Juodaiciu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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