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Купить дом в Juknaiciu seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Leitgiriai, Литва
Дом
Leitgiriai, Литва
171 м² Количество этажей 1
€ 99,500
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 42,74 АРС РАЗДЕЛ ЛЕЙТГИРС, ПАУПИО Г. 171,49 кв. М. дом с 42,74 акрами земли…

Параметры недвижимости в Juknaiciu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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