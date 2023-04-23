Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Кедайнский район

Жильё в Josvainiu seniunija, Литва

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
350 м² Количество этажей 2
€ 639,000
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 46 м² 1/5 Этаж
€ 149,500
ПРОДАНО В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕРДЦЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, J. BASANAVIOR В ПАРТИИ НАПОМИНАЕТСЯ 2-HIR ROOM…
Дом в Таураге, Литва
Дом
Таураге, Литва
85 м² Количество этажей 1
€ 119,500
СОДИ С 12 5469 ГА ЗЕМЛИ R. НЕДЕЛЯ, ЗАПАС К. 14 Хотите оторваться от городской суеты? усадьба…
Дом в Zalesa, Литва
Дом
Zalesa, Литва
143 м² Количество этажей 1
€ 234,500
МАГАЗИН СОВРЕМЕННОГО ДОМА ДОМА ВЫСОКОЙ КАЧЕСТВЕННОСТИ СРЕДЫ LAISV ® A + КЛАСС ОДИН ВЫСОКИЙ И…
Квартира 2 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 68 м² 9/22 Этаж
€ 130,000
ПРОДАЖА 2 - ИХ НОМЕРА ПОКУПАТЕЛИ, ЧТОБЫ БЫТЬ В ЗДАНИИ Продается функциональная двухкомнатна…
Дом в Paliepiai, Литва
Дом
Paliepiai, Литва
122 м² Количество этажей 1
€ 252,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АРХИТЕКТУРА A + + КЛАСС ДОМА В КАЛУАХ. Это самый чистый жилой район Вильнюса,…
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 64 м² 4/5 Этаж
€ 95,000
Дом в Akavitai, Литва
Дом
Akavitai, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 69,000
Дом в Sventininkai, Литва
Дом
Sventininkai, Литва
137 м² Количество этажей 1
€ 159,000
НЕ ПРОГРЕССИТЕ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ СВОЙ МОРСКОЙ ДОМ И ОТКРЫТЫЙ БЕССОН-САД-САГОСВЕТ-САГОС-САГОС-ДИ…
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 42 м² 3/6 Этаж
€ 195,000
Недавно меблированная и функционально вымытая 2 к. квартира в одном из самых перспективных р…
Дом в Urneziai, Литва
Дом
Urneziai, Литва
235 м² Количество этажей 2
€ 255,000
Дом в Anciunai, Литва
Дом
Anciunai, Литва
82 м² Количество этажей 1
€ 59,305
❗ ❗ ❗ Жизнь в тихом сообществе в частном доме Твоя мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНЯТЬСЯ ОТ УХОДА ❗ ❗ …

Параметры недвижимости в Josvainiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти