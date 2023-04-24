Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Каунасский уезд
Кедайнский район
Йосвайняй
Жильё в Йосвайняй, Литва
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
Мариямполе, Литва
63 м²
Количество этажей 1
€ 54,500
MARIJAMPOLIC CITY CENTER продает уютный SKLYPAS с домом. В очень удобной части города, на у…
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
83 м²
6/9 Этаж
€ 116,000
ПРОДАНО И ТЕПЛО 4kamb. BUTAS С ГОЛОСОВАНИЕМ И БУТИНЕЙ ТЕХНИКОЙ В ЭТОМ ______________________…
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
44 м²
5/5 Этаж
€ 92,000
ДРУЗЬЯ ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕПЛО, МОЛОДЕЖНЫЕ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ КОВО 11-й G. ДОМ I ИЗ ВОРОТ В ТРУГТЕ, …
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
73 м²
7/9 Этаж
€ 187,500
В СЛУЧАЕ ЭРДМС, СВЕТ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЯСНИТЕ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ ! Вокруг зе…
Квартира 2 комнаты
Traksedziai, Литва
2 Количество комнат
43 м²
1/2 Этаж
€ 26,000
Квартира 2 комнаты
Dembava, Литва
2 Количество комнат
37 м²
1/4 Этаж
€ 26,500
Дом
Pazagieniai, Литва
383 м²
Количество этажей 2
€ 38,000
ДОМ ДЛЯ ДОМА ОБСЛУЖИВАНИЯ, СВЕТ Г., ПАНЕВИСЕРИИ. ДОМ, КОТОРЫЙ Я ЖИВУ ИЗ ОБЪЕКТА СРЕДСТВ, ТО…
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
45 м²
4/16 Этаж
€ 123,915
Символ технологий и качества NT - проект KAUNORAMA. Квартира в самом центре города на берегу…
Дом
Padvariskiai, Литва
48 м²
Количество этажей 1
€ 29,000
Эта усадьба расположена в деревне Spicycles и имеет большой участок площадью 1,11 га со всем…
Дом
Bariunai, Литва
161 м²
Количество этажей 1
€ 119,900
ПРОДАНО ВКЛЮЧЕНО, ПРОЦЕДУРА ЖИВОТНОГО ДОМА В БАРГЕСТИГАЦИЯХ, ЖОНСКИЕ районы. ***************…
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
82 м²
5/9 Этаж
€ 285,500
ПРОДАНО БЫЛО НОВЫМ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ МЫ ВСЕ СТРАНЫ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУТО: • Об…
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
212 м²
Количество этажей 2
€ 249,000
ЖИЛЬЕ В ГОРОДЕ, ГОЛОСОВАНИЕ, КАРТОНЫ Г.С. ИНДИЦИРОВАННЫЕ ИМПУСНЫЕ СТРАНЫ С ГЛОУДОМ ТЕРАСА, 6…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты