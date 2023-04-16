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Купить дом в Jonavos miesto seniunija, Литва

Йонава
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3 объекта найдено
Домв Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
140 м² Количество этажей 1
€ 125,000
СТРАНИЦА для продажи ГЛАВНАЯ стратегически удобная площадка RAMUČIUB, KAUNO g. с полностью р…
Домв Virbalai, Литва
Дом
Virbalai, Литва
215 м² Количество этажей 1
€ 375,000
Домв Virbalai, Литва
Дом
Virbalai, Литва
210 м² Количество этажей 2
€ 170,000
В ПЕЧАТНОМ МЕСТЕ, ДОМЕ ЭРДУС С 15.15 АРО СКЛИПУ! В отличном месте, в районе Черного моря пр…

Параметры недвижимости в Jonavos miesto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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