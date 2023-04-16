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Realting.com
Литва
Каунасский уезд
Ионавский район
Купить недвижимость в Jonavos miesto seniunija, Литва
Йонава
15
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17 объектов найдено
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Дом
Йонава, Литва
140 м²
Количество этажей 1
€ 125,000
СТРАНИЦА для продажи ГЛАВНАЯ стратегически удобная площадка RAMUČIUB, KAUNO g. с полностью р…
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат
50 м²
5/5 Этаж
€ 44,000
ERDVUS 2 НЕПЕРВИСТОВАННЫЙ КОМНАТ ОКНА G.!!! Если вы хотите жить в отличной квартире в кварт…
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат
42 м²
4/4 Этаж
€ 44,000
СВЕТ БЫЛ В ТРЕТЬЕМ ДЖОНАВСКОМ ЦЕНТРЕ, МЫ ОТМЕНИЛИ ИМЯ. ВЫПЛАТИЛИ ОТДЫХ !!! Продается двухк…
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат
50 м²
1/5 Этаж
€ 45,500
ЭРДВУС, ЖДИТЕ ВИЗИЙСКИХ ТУРИНТОВ, МЫ ВОССТАЛИСЬ В ХАМЕ, ИОНАВА. Продается двухкомнатная ква…
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат
44 м²
5/5 Этаж
€ 49,900
Продается квартира в Йонаве, ул. Клайпеда. 5. Квартира продается с мебелью и бытовой технико…
Квартира 1 комната
Йонава, Литва
1 Количество комнат
40 м²
4/5 Этаж
€ 45,000
Просторная, недавно отремонтированная однокомнатная квартира на продажу в Йонаве, в очень хо…
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат
47 м²
1/5 Этаж
€ 42,000
ПРОДАНО В СОБСТВЕННОСТИ РОНТА БЫЛО КОСМОНАУТ G. МЫ РЕНУВИРОВАНЫ МЫ!!! Если вы хотите жить в…
Квартира 1 комната
Йонава, Литва
1 Количество комнат
43 м²
4/5 Этаж
€ 44,500
STILING, ERDVUS и ITIN LIGHT Квартира на продажу в Йонаве, Школа G. Кирпичный жилой дом был…
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат
44 м²
1/5 Этаж
€ 45,000
ПРОДАНО В 2 НОМЕРАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ХОРОШЕМ МЕСТЕ, ПОГОДА, ДЖОНАВА ПРЕИМУЩЕСТВО: - функцион…
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат
44 м²
4/5 Этаж
€ 43,000
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат
51 м²
4/5 Этаж
€ 47,000
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат
50 м²
5/9 Этаж
€ 55,000
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат
50 м²
2/5 Этаж
€ 47,500
Дом
Virbalai, Литва
215 м²
Количество этажей 1
€ 375,000
Квартира 1 комната
Йонава, Литва
1 Количество комнат
23 м²
8/9 Этаж
€ 19,500
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат
46 м²
1/5 Этаж
€ 37,500
Свет, интерьер, две комнаты, аккуратная квартира на продажу в отремонтированном доме – Lieta…
Дом
Virbalai, Литва
210 м²
Количество этажей 2
€ 170,000
В ПЕЧАТНОМ МЕСТЕ, ДОМЕ ЭРДУС С 15.15 АРО СКЛИПУ! В отличном месте, в районе Черного моря пр…
Параметры недвижимости в Jonavos miesto seniunija, Литва
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