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Дома в Jiezno seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Strazdiskes, Литва
Дом
Strazdiskes, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
€ 72,000
В городе Ешно, Штаклик г. Продается аккуратный кирпичный жилой дом. Есть здание фермы, гараж…

Параметры недвижимости в Jiezno seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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