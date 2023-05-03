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Дома в Jauniunu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Turlojiskes, Литва
Дом
Turlojiskes, Литва
151 м² Количество этажей 1
€ 149,000
ПОКАЗАТЬ САД С БОЛЬШОЙ 2.6-Й ЗЕМЛЕ ПОЛЕТА 27 КМ ОТ БУЛА М . Усадьба находится всего в …

Параметры недвижимости в Jauniunu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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