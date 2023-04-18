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Купить дом в Jasiunu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Buikos, Литва
Дом
Buikos, Литва
166 м² Количество этажей 1
€ 125,000
A spacious, functionally washed 1-floor, five-room house for sale in the village of Buik. T…
Домв Buikos, Литва
Дом
Buikos, Литва
166 м² Количество этажей 1
€ 125,000
Просторный, функционально вымытый 1-этажный пятикомнатный дом на продажу в деревне Буйк. Ра…

Параметры недвижимости в Jasiunu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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