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Купить недвижимость в Jasiunu seniunija, Литва

Яшюнай
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3 объекта найдено
Домв Buikos, Литва
Дом
Buikos, Литва
166 м² Количество этажей 1
€ 125,000
A spacious, functionally washed 1-floor, five-room house for sale in the village of Buik. T…
Домв Buikos, Литва
Дом
Buikos, Литва
166 м² Количество этажей 1
€ 125,000
Просторный, функционально вымытый 1-этажный пятикомнатный дом на продажу в деревне Буйк. Ра…
Квартира 2 комнатыв Яшюнай, Литва
Квартира 2 комнаты
Яшюнай, Литва
2 Количество комнат 35 м² 2/2 Этаж
€ 23,000
ПРОДАТЬ БУТО ЧАСТЬ В ПРЕДЛОЖЕНИИ, НЕ В МЕРКЕ ! . Продается две комнаты, в трехкомнатной квар…

Параметры недвижимости в Jasiunu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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