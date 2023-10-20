Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом

ХОТИТЕ ПРЕСТУПИТЬ ДОМ ДРУЗЕЙ И ОТ ЗАБОТЫ ЖИТЬ? ЭТО ДОМ-ДОМ ДОМА КАК ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС. ЭТО ДОМ …