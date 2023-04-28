Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Пренайский район

Жильё в Islauzo seniunija, Литва

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Вильнюсский район, Литва
Дом
Вильнюсский район, Литва
198 м² Количество этажей 2
€ 397,000
ERDUS ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С 12.52 РАЗДЕЛОМ ARS, ПОЧТЫ СОЗДАЮТ И ОЖИДАЮТ БАЗИН В ОБЩЕМ. Я пригл…
Дом в Berziniske, Литва
Дом
Berziniske, Литва
486 м² Количество этажей 2
€ 498,000
РАЗМЕР БЫТЬ РАЗМЕРЕННЫМ В ПРОЦЕССЕ СМЕШЕНИЯ С ВЫБОРОМ НАБЛЮДЕНИЯ С БАНКЕТОМ В НАБЛЮДЕНИИ НЕК…
Дом в Sudmantai, Литва
Дом
Sudmantai, Литва
160 м² Количество этажей 2
€ 280,000
Дом продается в пригороде Гиндулии. -------------------------------------------------- ----…
Дом в Vaivadiskiai, Литва
Дом
Vaivadiskiai, Литва
121 м² Количество этажей 2
€ 84,500
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ДОМЕ С БОЛЬШИМ РАЗДЕЛОМ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ И ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПОВ…
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 35 м² 2/6 Этаж
€ 160,000
ЖИВАЯ ПОСЛЕДНИЙ ПРОЕКТ ОЗО ГАМА __________ ПРЕИМУЩЕСТВО: - Цель: проживание; - есть балкон; …
Квартира 4 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 71 м² 4/4 Этаж
€ 155,000
Квартира 1 комната в Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1 Количество комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 32,500
Продается внутренняя, светлая и теплая однокомнатная квартира в аккуратном жилом доме New g.…
Дом в Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
127 м² Количество этажей 2
€ 168,000
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОЖЕТ ПОДГОТОВИТЬ ВАШИ ПЛАТЕЖИ ВОЗМОЖНЫЕ ОТЧЕТЫ НА ПИСЬМЕ *Часть дома досту…
Дом в Jadvygiskes, Литва
Дом
Jadvygiskes, Литва
136 м² Количество этажей 1
€ 199,000
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 63 м² 3/3 Этаж
€ 234,600
Дом в Юрбаркас, Литва
Дом
Юрбаркас, Литва
292 м² Количество этажей 2
€ 72,000
ХУРСЫ, ОШИБКИ И ДОМ НЕДВИЖИМОСТИ В ЮРБАРКЕ. ХОРОШИЙ РАЙОН, ТВЕРДЫЙ НЕКОТОРЫЙ, ПАТОГУСНАЯ КОН…
Дом в Linksmakalnis, Литва
Дом
Linksmakalnis, Литва
1 250 м² Количество этажей 3
€ 249,999

Параметры недвижимости в Islauzo seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти