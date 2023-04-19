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Купить недвижимость в Inturke eldership, Литва

1 объект найдено
Домв Putriskes, Литва
Дом
Putriskes, Литва
43 м² Количество этажей 1
€ 40,000
Продается усадьба на озере Мольте в деревне на озере Скейтер с 1,55 га. частная зона. Усадьб…

Параметры недвижимости в Inturke eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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