Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Клайпедский уезд
  4. Кретингский район

Жильё в Imbares seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Skaudaliai, Литва
Дом
Skaudaliai, Литва
107 м² Количество этажей 1
€ 45,000

Параметры недвижимости в Imbares seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти