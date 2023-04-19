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Купить дом в Ингалинское староство, Литва

1 объект найдено
Домв Girminiai, Литва
Дом
Girminiai, Литва
269 м² Количество этажей 4
€ 250,000
IGNALINARY RAJONE, некоторые из девушек, продаются очень ERDVUS 269,26 KV.M. ДОМ С ВОЗМОЖНОС…

Параметры недвижимости в Ингалинское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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