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Квартиры в Ингалинское староство, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Local electricity в Palaukoja, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Local electricity
Palaukoja, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
ПРОДАЕТСЯ В 2 НОМЕРАХ В ИГНАЛЕ, ХАЙБЕРС Г. Продается 2-комнатная квартира в Игналине. Малоэт…
€37,000
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Palaukoja, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Palaukoja, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
2 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В ВОЗВРАТЕ И ЛЕСИГАЦИИ. Всего в 300 метрах от побережья Папловского озера…
€75,000

Параметры недвижимости в Ингалинское староство, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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