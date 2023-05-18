Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Утенский уезд
  4. Игналинский район
  5. Дома

Дома с бассейном в Игналинский район, Литва

1 объект найдено
Дом в Римше, Литва
Дом
Римше, Литва
Площадь 660 м²
Количество этажей 3
€ 526,000

Параметры недвижимости в Игналинский район, Литва

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти