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Купить дом в Игналинский район, Литва

5 объектов найдено
Домв Vosiunai, Литва
Дом
Vosiunai, Литва
93 м² Количество этажей 1
€ 25,000
Домв Zaliesius, Литва
Дом
Zaliesius, Литва
77 м² Количество этажей 2
€ 49,000
ERZUED KOME (IGNAL RAJ.) ONLY 50 M. FROM THE ERZHIP EEE. SODY TO THE WAY WITH THE BUILD AND …
Домв Girminiai, Литва
Дом
Girminiai, Литва
269 м² Количество этажей 4
€ 250,000
IGNALINARY RAJONE, некоторые из девушек, продаются очень ERDVUS 269,26 KV.M. ДОМ С ВОЗМОЖНОС…
Домв Vidiskes, Литва
Дом
Vidiskes, Литва
501 м² Количество этажей 2
€ 19,500
ИГНАЛИНОС Р., КАЗИТИЧЕСКИЙ К. ПРОДАНО, НЕ ЗАБОЛЕВАНО МНОГОФУТЯ ГОСУДАРСТВ С LOSS SKLYPU. НАЗ…
Домв Bausiske, Литва
Дом
Bausiske, Литва
48 м² Количество этажей 1
€ 18,000
ПРОДАЖА ДОМА 47,87 АРС С СТРОИТЕЛЬНЫМ СЕНОКОМ НЕСКОЛЬКО НЕКОТОРЫХ, НЕЗНАЧЕННЫХ РАЙ. ЗА 300 Г…

Параметры недвижимости в Игналинский район, Литва

с бассейном
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