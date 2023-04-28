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Жильё в Gudziunu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Alksnenai, Литва
Дом
Alksnenai, Литва
138 м² Количество этажей 2
€ 22,900
SODY SODY ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Каштан г. 2, деревня Пайесле…

Параметры недвижимости в Gudziunu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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