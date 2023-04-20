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Купить квартиру в Gudeliu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Kalnynai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kalnynai, Литва
3 Количество комнат 59 м² 4/5 Этаж
€ 57,000
ПРОДАЖА - СОВМЕСТИМОСТЬ, ТАМБАРИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТОПЦИИ ПАТОЗ, МАРИУММАФОЛЫ ___________________…

Параметры недвижимости в Gudeliu seniunija, Литва

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