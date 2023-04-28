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Дома в Gudeliu Plytine, Литва

2 объекта найдено
Дом в Gudeliu Plytine, Литва
Дом
Gudeliu Plytine, Литва
235 м² Количество этажей 2
€ 70,000
Дом в Gudeliu Plytine, Литва
Дом
Gudeliu Plytine, Литва
225 м² Количество этажей 1
€ 420,000
ПРОДАЕТСЯ В ДОМЕ ОДНОЙ ВЫСОКОЙ, ПОДВЕСНОЙ ЖИЗНИ С БАЗЕЙНОМ И ДЛЯ ПОКУПКИ ПОЛНОЙ СТРАНЫ В СЛА…

Параметры недвижимости в Gudeliu Plytine, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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