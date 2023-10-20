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Дома в Гудяляй, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Гудяляй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Гудяляй, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Прекрасная возможность купить жилой дом с отдельной сауной и частным прудом на всю жизнь или…
€89,000
Realting.com
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